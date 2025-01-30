Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zartbittere Vergangenheit

SAT.1 Staffel 3 Folge 6
Zartbittere Vergangenheit

Zartbittere VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 6: Zartbittere Vergangenheit

23 Min. Ab 12

Die 33-jährige Konditorin Katie Lenz liebt ihr Leben. Ihr wohlhabender Verlobter Benno Staamann, Alleinerbe einer Confiserie-Kette, trägt sie auf Händen. Doch das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Katie kurz vor ihrer Hochzeit ihre erste große Liebe wiedertrifft. Der attraktive Lebensmittelchemiker Oliver liebt das Abenteuer und reist um die Welt. Wie damals ist es Liebe auf den ersten Blick. Die pflichtbewusste und bodenständige Katie muss sich entscheiden ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

