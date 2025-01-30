Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Treuetesterin

SAT.1Staffel 3Folge 7
Die Treuetesterin

Die TreuetesterinJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 7: Die Treuetesterin

23 Min.Ab 12

Um ihren Eltern aus finanzieller Not zu helfen, nimmt Salomé Müller einen Job als Treuetesterin an. Dabei ahnt sie nicht, dass der nächste Auftrag ihr Leben völlig durcheinanderwirbelt. Ihre Kundin: die durchtriebene Barbara Haller. Für sie soll die hübsche 26-Jährige den angeblich untreuen Max Haller verführen. Doch Salomé und Max verlieben sich auf den ersten Blick und Salomé hat die Wahl: Geld oder Liebe? Eine fiese Intrige hilft ihr bei ihrer Entscheidung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen