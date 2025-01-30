Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Beste Freunde
23 Min.Ab 12
Das Gedächtnis des Barbesitzers Thomas (37) ist nach einer Prügelei komplett ausgelöscht. Sein bester Freund und Geschäftspartner Kai hat ihn brutal niedergeschlagen. Beim Zurückgewinnen seiner Erinnerungen ist Thomas auf die Hilfe seiner Frau Melanie angewiesen. Doch mit dem neuen Wissen treten immer mehr Fragen auf. Schließlich erkennt Thomas, dass er belogen wurde und die Wahrheit schlimmer ist, als er es je für möglich gehalten hätte ...
