Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Geburtstagsüberraschung
22 Min.Ab 12
So hat Anna Brennel sich ihren 38. Geburtstag nicht vorgestellt. Im Haus ihres Chefs, des verwitweten Wirtschaftsanwalts Dr. Anges, ertappt sie drei Einbrecher auf frischer Tat. Die jugendlichen Täter haben es nicht nur auf Wertgegenstände im Haus abgesehen, sondern Dr. Anges auch noch brutal niedergeschlagen. Für Anna steht fest: Sie meldet den Überfall sofort der Polizei. Doch dann stellt sich heraus, dass einer der Täter ihr eigener Sohn ist ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
