Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Die Leihmutter
23 Min.Ab 12
Die Geschäftsfrau Henriette Wagner ist gewohnt, immer zu bekommen was sie will. Und sie ist gewohnt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Selbst vor dem Kinderwunsch ihrer Tochter Jasmin macht die 47-Jährige nicht Halt. Denn nach zwei Fehlgeburten und etlichen Versuchen, schwanger zu werden, hat ihre 30-jährige Tochter jede Hoffnung aufgegeben. Doch Mutter Henriette hat auch hier einen Plan - doch ob der aufgeht, hängt von halbrussischen Leihmutter Natascha Petrow ab ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1