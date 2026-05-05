Tückischer InternetbetrugJetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 1: Tückischer Internetbetrug
48 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Nicht wenige Menschen in Österreich tappen in die Schuldenfalle und finden nicht mehr heraus aus ihrem finanziellen Desaster. Der Wiener Ex-Finanzpolizist Franz Kurz hat in seinem Ruhestand beschlossen, den Betroffenen zu helfen und ihnen den Weg aus ihrer Verschuldung zu zeigen. Teaser Description * Ex-Finanzpolizist Franz Kurz hilft Betroffenen aus der Schuldenfalle. Optional
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Schluss mit Schulden
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen