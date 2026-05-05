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Schluss mit Schulden

Tückischer Internetbetrug

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 05.05.2026
Tückischer Internetbetrug

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Schluss mit Schulden

Folge 1: Tückischer Internetbetrug

48 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Nicht wenige Menschen in Österreich tappen in die Schuldenfalle und finden nicht mehr heraus aus ihrem finanziellen Desaster. Der Wiener Ex-Finanzpolizist Franz Kurz hat in seinem Ruhestand beschlossen, den Betroffenen zu helfen und ihnen den Weg aus ihrer Verschuldung zu zeigen. Teaser Description * Ex-Finanzpolizist Franz Kurz hilft Betroffenen aus der Schuldenfalle. Optional

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