Schluss mit Schulden
Folge 4: In der Falle?
46 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 6
In Wien-Währing kämpft Marcus jeden Monat aufs Neue ums Überleben. Der 49-Jährige hat sich hilfesuchend an Finanzexperte Franz Kurz gewandt, denn alleine sieht er keinen Ausweg mehr aus seiner finanziellen Sackgasse. Gelegenheitsjobs halten ihn über Wasser, doch ohne abgeschlossene Ausbildung bleibt Stabilität für ihn unerreichbar. Marcus kennt das Leben auf der Straße und die Angst, wieder dorthin zurückzufallen, ist allgegenwärtig.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen