Schluss mit Schulden
Folge 5: Gefahr im Netz
48 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Wenn der Lebensstil die eigenen Finanzen übersteigt, ist Finanzexperte Franz Kurz gefragt. Er besucht den 30-jährigen Content Creator Thomas Kaplan aus Villach, der längst die Kontrolle über sein Geld verloren hat. Die Aufträge bleiben aus, das Konto rutscht immer tiefer ins Minus und die Rechnungen stapeln sich - doch Thomas Kaplan ignoriert den Ernst der Lage.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen