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Schluss mit Schulden

Gefahr im Netz

PULS 4Staffel 3Folge 5vom 02.06.2026
Gefahr im Netz

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Schluss mit Schulden

Folge 5: Gefahr im Netz

48 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6

Wenn der Lebensstil die eigenen Finanzen übersteigt, ist Finanzexperte Franz Kurz gefragt. Er besucht den 30-jährigen Content Creator Thomas Kaplan aus Villach, der längst die Kontrolle über sein Geld verloren hat. Die Aufträge bleiben aus, das Konto rutscht immer tiefer ins Minus und die Rechnungen stapeln sich - doch Thomas Kaplan ignoriert den Ernst der Lage.

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