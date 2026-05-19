Schluss mit Schulden
Folge 3: Ein Fall fürs Gericht?
48 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6
Ein Wiener Zinshaus wird für die 80-jährige Pensionistin Christa Steinbach zur existenziellen Bedrohung. Eigentlich wollte sie ihren Lebensabend ruhig und abgesichert in ihrer Eigentumswohnung verbringen. Doch nach dem Tod ihres Mannes erbt sie 54 Prozent eines Zinshauses und damit auch eine Lawine an Problemen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen