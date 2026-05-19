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Schluss mit Schulden

Ein Fall fürs Gericht?

PULS 4Staffel 3Folge 3vom 19.05.2026
Ein Fall fürs Gericht?

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Schluss mit Schulden

Folge 3: Ein Fall fürs Gericht?

48 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 6

Ein Wiener Zinshaus wird für die 80-jährige Pensionistin Christa Steinbach zur existenziellen Bedrohung. Eigentlich wollte sie ihren Lebensabend ruhig und abgesichert in ihrer Eigentumswohnung verbringen. Doch nach dem Tod ihres Mannes erbt sie 54 Prozent eines Zinshauses und damit auch eine Lawine an Problemen.

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