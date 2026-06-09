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Schluss mit Schulden

Neue Perspektiven

PULS 4Staffel 3Folge 6vom 09.06.2026
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Schluss mit Schulden

Folge 6: Neue Perspektiven

47 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6

Der Fall von Bernhard Schwaiger sorgt im steirischen Murtal für Aufsehen: Der ehemalige Landwirt hat durch eine Zwangsversteigerung seinen gesamten Betrieb verloren. Doch ging alles mit rechten Dingen zu? Der einstige "Rinderbaron" vermutet, dass Baulandspekulanten großes Interesse an seinen Flächen hatten und er dabei ausgebootet wurde. Finanzexperte Franz Kurz überprüft, ob an den Vermutungen etwas dran sein könnte.

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