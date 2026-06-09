Schluss mit Schulden
Folge 6: Neue Perspektiven
47 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6
Der Fall von Bernhard Schwaiger sorgt im steirischen Murtal für Aufsehen: Der ehemalige Landwirt hat durch eine Zwangsversteigerung seinen gesamten Betrieb verloren. Doch ging alles mit rechten Dingen zu? Der einstige "Rinderbaron" vermutet, dass Baulandspekulanten großes Interesse an seinen Flächen hatten und er dabei ausgebootet wurde. Finanzexperte Franz Kurz überprüft, ob an den Vermutungen etwas dran sein könnte.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen