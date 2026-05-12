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Schluss mit Schulden

Ist der Hof noch zu retten?

PULS 4Staffel 3Folge 2vom 12.05.2026
Ist der Hof noch zu retten?

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Schluss mit Schulden

Folge 2: Ist der Hof noch zu retten?

46 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

In Wien-Liesing kämpft der 49-jährige Ingmar ums Überleben. Mit seinem Einzelunternehmen für Klimatechnik und Wärmepumpen erfüllte er sich einst den Traum von der Selbstständigkeit. Fast 20 Jahre später ist davon nichts mehr übrig: Sein Unternehmen ist insolvent, auch seine letzte Anstellung endete in einer Firmenpleite. Seit Wochen hat Ingmar kein Einkommen mehr.

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