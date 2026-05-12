Ist der Hof noch zu retten?Jetzt kostenlos streamen
Schluss mit Schulden
Folge 2: Ist der Hof noch zu retten?
46 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
In Wien-Liesing kämpft der 49-jährige Ingmar ums Überleben. Mit seinem Einzelunternehmen für Klimatechnik und Wärmepumpen erfüllte er sich einst den Traum von der Selbstständigkeit. Fast 20 Jahre später ist davon nichts mehr übrig: Sein Unternehmen ist insolvent, auch seine letzte Anstellung endete in einer Firmenpleite. Seit Wochen hat Ingmar kein Einkommen mehr.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4
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