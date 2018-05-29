Diesmal bekommt der Garten eine Prise LuxusJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 11: Diesmal bekommt der Garten eine Prise Luxus
62 Min.Folge vom 29.05.2018
Dominique und Franz aus Eschweiler wollen genau wie Sabrina und Sascha aus Duisburg ihre Schrebergärten aufwerten - und zwar mit einer Gartendusche und einem WC. Wasserleitungen werden verlegt und Armaturen installiert. Dominique erwartet außerdem eine richtige Premiere in ihrem bisherigen Handwerkerleben. Mit vereinten Kräften weichen in beiden Gärten Pflanzen, Wurzeln und Erde den Bodenplatten und Abläufen.
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
