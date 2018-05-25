Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 9vom 25.05.2018
62 Min.Folge vom 25.05.2018

Beim Duell um das schönste Schlafzimmer wollen Pia und Sven aus Rehhorst ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Stephan und Alisa aus Münster wollen hingegen mit Kreativität punkten: Ihr selbst gebautes Bett soll frei schweben. Doch damit nicht genug - auch die Wände müssen gestrichen, Schränke aufgebaut und Deko platziert werden.

Kabel Eins
