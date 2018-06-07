Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Die Maulwurfs erbuddeln sich den Sieg!

Kabel EinsStaffel 2Folge 17vom 07.06.2018
Folge 17: Die Maulwurfs erbuddeln sich den Sieg!

61 Min.Folge vom 07.06.2018

Die Frauenherzen schlagen höher, die Männer kommen ins Schwitzen. Heute werden bei Marina (30) und Markus (29) Schmidt aus Görlitz und Claudia (50) und Reinhard (51) Maulwurf aus München begehbare Kleiderschränke gebaut. Familie Maulwurf hat sich dafür sogar vorgenommen, ihre schräge Dachkammer auszubauen, und in Görlitz soll mit Hilfe von Rigipsplatten und Ständerwerk eine Kleiderkammer im Schlafzimmer entstehen.

