Kabel EinsStaffel 2Folge 14vom 04.06.2018
Heute heißt es Köln gegen Köln, Schlafzimmer gegen Schlafzimmer. Lisa (27) und Dominik (29) brauchen dringend ein größeres Bett. Vorgestellt hat sich das Paar ein Bett mit cooler Beleuchtung und einer Unterkonstruktion, welche das Möbelstück zum Schweben bringen soll. Das Projekt von Martina (48) und Dirk (47) hingegen ist so ehrgeizig wie die beiden selbst, sogar die Decke haben sich die Handwerkerprofis vorgenommen ...

