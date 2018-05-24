Zwei ungleiche Paare im Duell der Handwerker!Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 8: Zwei ungleiche Paare im Duell der Handwerker!
61 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12
Kirsten und Christoph aus Bottrop sind frischgebackene Hausbesitzer und wollen trotz wenig handwerklicher Erfahrung große Pläne in die Tat umsetzen: Ein Dielenboden soll ihre Terrasse verschönern und vor allem vergrößern. Sigrid und Frank aus Burscheid hingegen wollen ihren Balkon neugestalten. Mit einem neuen Boden und selbst gebauten Möbeln wollen die beiden das Duell für sich entscheiden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins