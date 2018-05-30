Die Paare sind siegeshungrig!Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 12: Die Paare sind siegeshungrig!
61 Min.Folge vom 30.05.2018
Wer gewinnt den Wettstreit um das schönste Esszimmer? Nadja und Christoph wollen ihr Esszimmer umgestalten und modernisieren. Dafür muss aber erstmal Platz geschaffen werden. Eine Wand, die vor wenigen Wochen eingelassen wurde, muss also wieder weichen. Außerdem baut Christoph den neuen Esstisch aus Holz selbst. Cindy und Andreas aus Bad Kreuznach wollen derweil ihr altes Esszimmer aufhellen. Sie installieren bunte LED-Lichter und gestalten die Decke neu.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins