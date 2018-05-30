Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 12vom 30.05.2018
61 Min.Folge vom 30.05.2018

Wer gewinnt den Wettstreit um das schönste Esszimmer? Nadja und Christoph wollen ihr Esszimmer umgestalten und modernisieren. Dafür muss aber erstmal Platz geschaffen werden. Eine Wand, die vor wenigen Wochen eingelassen wurde, muss also wieder weichen. Außerdem baut Christoph den neuen Esstisch aus Holz selbst. Cindy und Andreas aus Bad Kreuznach wollen derweil ihr altes Esszimmer aufhellen. Sie installieren bunte LED-Lichter und gestalten die Decke neu.

