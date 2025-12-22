Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrille Nacht

Schrille Nacht (1/7): Der gekreuzigte Weihnachtsbaum

ORF1Staffel 1Folge 1vom 22.12.2025
Schrille Nacht (1/7): Der gekreuzigte Weihnachtsbaum

Schrille Nacht

Folge 1: Schrille Nacht (1/7): Der gekreuzigte Weihnachtsbaum

14 Min.Folge vom 22.12.2025

Krankenpfleger Omar (Faris Rahoma) kommt vom Nachtdienst nach Hause und erhält gleich noch einen klaren Auftrag von seiner Freundin (Julia Edtmeier): Damit sich die Kinder so richtig freuen können, ist er für den Kauf und den Aufputz des Weihnachtsbaums zuständig. Kein Problem für Omar – so ein Weihnachtsbaum ist ja schnell besorgt. Aber frei nach dem Leitsatz "Geiz ist teuer" wird der Kauf eines günstigen Baumes zur vorweihnachtlichen Odyssee... Besetzung: Faris Rahoma, Julia Edtmeier, Roland Düringer und Inge Maux Drehbuch: Aleksandar Petrovic, Faris Rahoma und Arman T. Riahi Regie: Arash T. Riahi und Arman T. Riahi Bildquelle: ORF/ORF/Fabio Eppensteiner

