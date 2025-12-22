Schrille Nacht (7/7): Im ZugJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht
Folge 7: Schrille Nacht (7/7): Im Zug
Birgit (Martina Ebm) ist spät dran. Sie muss mit ihrer Tochter Franziska (Klara Boltuch) zu Weihnachten zu ihrem Expartner und der Exschwiegermutter. Während Franziska sich ungeduldig freut, ist Birgit genervt vom vorweihnachtlichen Stress und der wenig einladenden Feier. Doch dann bleibt der Zug mitten in den Bergen stehen. Franziska gerät in Panik: Wird das Christkind sie jetzt nicht finden? Birgit versucht verzweifelt, ihre Tochter zu beruhigen. Hier wird dringend ein Wunder benötigt! Besetzung: Martina Ebm, Klara Boltuch, Anica Dobra-Sovtic, Damyan Andreev und Norbert Prammer Drehbuch: Pia Hierzegger Regie: Arash T. Riahi und Arman T. Riahi Bildquelle: ORF/ORF/Fabio Eppensteiner
