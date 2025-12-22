Schrille Nacht (6/7): Wenn der Weihnachtsmann zweimal klingeltJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht
Folge 6: Schrille Nacht (6/7): Wenn der Weihnachtsmann zweimal klingelt
Oskar (Martin Leutgeb) und Hannes (Simon Schwarz) feiern Weihnachten – wie schon seit 25 Jahren: Truthahn, Rotwein, die beiden Willis (Fritz Egger und Alexander Fennon) und ein befreundetes Pärchen. Gemeinsam warten sie auf den Weihnachtsmann, der die Geschenke bringen soll. Doch dann klingelt es – und statt eines verkleideten Santa steht Camillo (Lukas Spisser) vor der Tür: die verlorene Liebe von Oskar. Vor 30 Jahren hatten sie ein unvergessliches Wochenende voller Harmonie und Ekstase, doch dann verschwand Camillo aus seinem Leben. Jetzt, am Weihnachtsabend, fragt sich Oskar, ob dies vielleicht seine große Chance ist. Besetzung: Martin Leutgeb, Simon Schwarz, Lukas Spisser, Fritz Egger und Alexander Fennon Drehbuch: Mischa Zickler Regie: Arash T. Riahi, Arman T. Riahi und Mirjam Unger Bildquelle: ORF/ORF/Stefanie Leo
