Schrille Nacht (4/7): Die Passion des Vlad
Schrille Nacht
Folge 4: Schrille Nacht (4/7): Die Passion des Vlad
Lieferant Vlad (Mehmet Ali Salman) sucht verzweifelt eine nicht existierende Türnummer. Er ist schon viel zu spät dran, und niemand will sein herrenloses Päckchen. Aufgrund seiner Aufregung und rudimentären Deutschkenntnisse wird ihm jede Auskunft verweigert – bis er im Lift stecken bleibt. Ein einsamer Hausbewohner im Rollstuhl, ebenfalls im vierten Stock gefangen, ist der Einzige, der ihm vorerst beisteht und durch die Lifttür Monologe führt. Vlad, dessen Repliken nur dumpf zu hören sind, muss sich dabei gut gemeinte, aber mehr oder weniger fremdenfeindliche Ansichten anhören. Nach und nach gesellen sich ein paar weitere Hausbewohner dazu und alle rätseln, was Vlad wohl auszuliefern hat. Besetzung: Mehmet Ali Salman, Klaus Rott, Margarethe Tiesel, Sebastian Wendelin, Helene Stupnicki und Rafael Schuchter Drehbuch: Kathrin Resetarits Regie: Arash T. Riahi und Arman T. Riahi Bildquelle: ORF/ORF/Stefanie Leo
