Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrille Nacht

Schrille Nacht (2/7): Rosi, Pepi, Josef

ORF1Staffel 1Folge 2vom 22.12.2025
Schrille Nacht (2/7): Rosi, Pepi, Josef

Schrille Nacht (2/7): Rosi, Pepi, JosefJetzt kostenlos streamen

Schrille Nacht

Folge 2: Schrille Nacht (2/7): Rosi, Pepi, Josef

18 Min.Folge vom 22.12.2025

Josef (Lukas Resetarits), das Klischee eines Altlinken, taucht ausgerechnet am Weihnachtstag bei seiner angepassten Tochter Rosi (Kathrin Resetarits) auf. Rosi ist alleinerziehend, ihre sechsjährige Tochter Pepi liebt Ballerina-Kleider und Modelshows. Rosi misstraut dem egoistischen Vater, doch weil Pepi sich über den Opa freut, darf er bleiben. Schnell prallen ihre völlig unterschiedlichen Welten aufeinander und Konflikte sind vorprogrammiert. Besetzung: Kathrin Resetarits, Lukas Resetarits und Anna Lamprecht Drehbuch: Kathrin Resetarits Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/ORF/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schrille Nacht
ORF1
Schrille Nacht

Schrille Nacht

Alle 1 Staffeln und Folgen