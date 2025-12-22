Schrille Nacht (2/7): Rosi, Pepi, JosefJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht
Folge 2: Schrille Nacht (2/7): Rosi, Pepi, Josef
18 Min.Folge vom 22.12.2025
Josef (Lukas Resetarits), das Klischee eines Altlinken, taucht ausgerechnet am Weihnachtstag bei seiner angepassten Tochter Rosi (Kathrin Resetarits) auf. Rosi ist alleinerziehend, ihre sechsjährige Tochter Pepi liebt Ballerina-Kleider und Modelshows. Rosi misstraut dem egoistischen Vater, doch weil Pepi sich über den Opa freut, darf er bleiben. Schnell prallen ihre völlig unterschiedlichen Welten aufeinander und Konflikte sind vorprogrammiert. Besetzung: Kathrin Resetarits, Lukas Resetarits und Anna Lamprecht Drehbuch: Kathrin Resetarits Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/ORF/Stefanie Leo
