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Schrille Nacht

Schrille Nacht (3/7): Lucky

ORF1Staffel 1Folge 3vom 22.12.2025
Schrille Nacht (3/7): Lucky

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Schrille Nacht

Folge 3: Schrille Nacht (3/7): Lucky

11 Min.Folge vom 22.12.2025

Das chinesisch-österreichische Paar Koharu (Sonja Chan) und Simon (Ferdinand Seebacher) steht vor der ultimativen Beziehungsprobe: Schwiegermutterbesuch! Bernadette (Susi Stach) ist eine besonders kritische Zeitgenossin, die an nichts ein gutes Haar lässt: nicht am Essen, nicht an Koharus Herkunft und schon gar nicht am Enkelkindermangel, den sie Koharu zuschiebt. Zunächst versucht Simon, den Weihnachtsfrieden zu wahren, doch bald erkennt er, wem seine Loyalität wirklich gilt und schmiedet einen Racheplan, bei dem sogar Schoßhund Lucky involviert ist. Besetzung: Ferdinand Seebacher, Sonja Chan, Susi Stach und Dietrich Siegl Drehbuch: Sarah Wassermair Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/ORF/Stefanie Leo

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