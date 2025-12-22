Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 5vom 22.12.2025
11 Min.Folge vom 22.12.2025

Mathilda (Maddalena Hirschal) und Franz (Aleksandar Petrovic) sind auf dem Weg zu Franz’ Familie. Es ist Weihnachten, der erste Auftritt vor der Familie also muss alles perfekt sein. Nichts darf dazwischenkommen, nichts darf schief gehen. Auch kein Polizist, der Mathilda aufhält und sich Sorgen um den schlafenden Franz macht. Besetzung: Maddalena Hirschal und Aleksandar Petrovic Drehbuch: Maria Hinterkörner Regie: Arash T. Riahi und Arman T. Riahi Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican

