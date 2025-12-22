Schrille Nacht (5/7): Gute Eindruck Komma derJetzt kostenlos streamen
Schrille Nacht
Folge 5: Schrille Nacht (5/7): Gute Eindruck Komma der
11 Min.Folge vom 22.12.2025
Mathilda (Maddalena Hirschal) und Franz (Aleksandar Petrovic) sind auf dem Weg zu Franz’ Familie. Es ist Weihnachten, der erste Auftritt vor der Familie also muss alles perfekt sein. Nichts darf dazwischenkommen, nichts darf schief gehen. Auch kein Polizist, der Mathilda aufhält und sich Sorgen um den schlafenden Franz macht. Besetzung: Maddalena Hirschal und Aleksandar Petrovic Drehbuch: Maria Hinterkörner Regie: Arash T. Riahi und Arman T. Riahi Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrille Nacht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0