Scrubs - Die Anfänger

Meine Zweifel

Meine Zweifel

Scrubs - Die Anfänger

Folge 22: Meine Zweifel

22 Min.Ab 12

Die Freude ist groß, als Dr. Cox' ehemaliger Schwager Ben in der Klinik auftaucht, um sich vom Ex-Mann seiner Schwester seine bei der Arbeit verletzte Hand verarzten zu lassen. Da sich die beiden Männer noch immer sehr gut verstehen, verabreden sie sich zu einem privaten Treffen, in dessen Verlauf dem Mediziner ein schrecklicher Verdacht kommt: Ben zeigt einige Symptome, die auf Leukämie schließen lassen. Obwohl Bluttests die Vermutung bestätigen, hat J.D. seine Zweifel ...

