Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein letzter Tag

DisneyStaffel 1Folge 24
Mein letzter Tag

Mein letzter TagJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 24: Mein letzter Tag

22 Min.Ab 6

Kaum zu glauben, doch J.D. und seine Freunde haben tatsächlich das erste Jahr als Mediziner überstanden. Als die jungen Ärzte zusammen mit Kelso und Cox zur Feier des Tages ein paar Gläschen trinken gehen, taucht plötzlich Dr. Cox' Ex Jordan auf. Die boshafte Frau hat es sich offensichtlich zum Ziel gemacht, allen den Abend zu verderben, indem sie genüsslich unangenehme Geheimnisse der Ärzte verrät - so zum Beispiel auch, dass sie mit J.D. geschlafen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen