Scrubs - Die Anfänger
Folge 24: Mein letzter Tag
22 Min.Ab 6
Kaum zu glauben, doch J.D. und seine Freunde haben tatsächlich das erste Jahr als Mediziner überstanden. Als die jungen Ärzte zusammen mit Kelso und Cox zur Feier des Tages ein paar Gläschen trinken gehen, taucht plötzlich Dr. Cox' Ex Jordan auf. Die boshafte Frau hat es sich offensichtlich zum Ziel gemacht, allen den Abend zu verderben, indem sie genüsslich unangenehme Geheimnisse der Ärzte verrät - so zum Beispiel auch, dass sie mit J.D. geschlafen hat ...
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
