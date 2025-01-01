Scrubs - Die Anfänger
Folge 12: Mein bester Moment
21 Min.
Kurz vor Weihnachten wird ein junger Vater ins Sacred Heart eingeliefert, aus dessen Symptomen die Ärzte nicht schlau werden. Auch als er kurz darauf ins Koma fällt, gelingt es niemandem, seine Krankheit zu diagnostizieren und gerade das lässt alle diesen Fall besonders persönlich nehmen. Können sie noch irgendwie das traurige Weihnachtsfest verhindern, das dem zehnjährigen Sohn des Patienten bevorsteht?
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
