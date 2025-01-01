Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Lügen

DisneyStaffel 4Folge 16
Meine Lügen

Meine LügenJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 16: Meine Lügen

21 Min.Ab 6

Um Kylie zu beeindrucken, spielt J.D. ihr den routinierten Arzt vor, als sie ihn an seinem Arbeitsplatz besucht. Dabei erwähnt er beiläufig, dass ein Patient, der vor kurzem in Hongkong war, SARS haben könnte. Diese Bemerkung führt dazu, dass die gesamte Klinik unter Quarantäne gestellt wird. J.D., Kylie und das ganze Personal des Sacred Heart müssen die Nacht unter Beobachtung verbringen. Die Situation gleicht schnell einem Pulverfass ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen