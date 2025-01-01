Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein hollywoodreifer Auftritt

Staffel 4Folge 7
Mein hollywoodreifer Auftritt

Mein hollywoodreifer AuftrittJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 7: Mein hollywoodreifer Auftritt

21 Min.

J.D.s Bruder ist immer noch da und sorgt erneut für ein Problem: Offenbar hat er erfolgreich mit Elliot angebändelt! Als J.D. die beiden zusammen im Bereitschaftsraum erwischt, ist er zwar überrascht, doch erstaunlicherweise stört es ihn nicht, dass seine Exfreundin nun mit seinem Bruder zusammen ist. Turk rät ihm jedoch, trotzdem den Betroffenen zu spielen - denn wenn Elliot sich schuldig fühlt, verzeiht sie ihm vielleicht. Natürlich kann dieser Plan nur nach hinten losgehen.

