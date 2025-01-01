Zum Inhalt springenBarrierefrei
DisneyStaffel 4Folge 6
Folge 6: Meine Trauer

21 Min.

Eines Tages steht J.D.s Bruder Dan mit einem Kuchen in der Hand und einer schlechten Nachricht vor der Tür: Ihr Vater ist gestorben. J.D. lässt Dan ein paar Tage bei sich wohnen, doch der wird schnell unerträglich. Den ganzen Tag liegt er Bier trinkend in der Badewanne. Noch merkwürdiger benimmt sich allerdings Dr. Cox. Nachdem er von dem Tod erfahren hat, lässt er nichts unversucht, um J.D.s Trauer zu mildern. Inzwischen bekommt auch Turk eine schlechte Nachricht ...

Disney
