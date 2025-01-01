Scrubs - Die Anfänger
Folge 20: Mein Boss mal anders
21 Min.Ab 6
Während J.D. mit Turk die Nächte durchfeiert und auf Kneipentour geht, um seinen besten Freund von dessen Eheproblemen abzulenken, sucht Carla bei Elliot Unterschlupf. Zwar versucht auch Elliot, Carla aufzuheitern, hat jedoch weit weniger Erfolg als J.D. mit Turk. In der Klinik lässt Dr. Kelso sich von Cox anstacheln, wieder einmal selbst einen Patienten zu behandeln - nach Jahrzehnten als Klinikleiter. Allerdings stößt er dabei auf eine nicht gerade einfache Patientin ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
