Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Boss mal anders

DisneyStaffel 4Folge 20
Mein Boss mal anders

Mein Boss mal andersJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 20: Mein Boss mal anders

21 Min.Ab 6

Während J.D. mit Turk die Nächte durchfeiert und auf Kneipentour geht, um seinen besten Freund von dessen Eheproblemen abzulenken, sucht Carla bei Elliot Unterschlupf. Zwar versucht auch Elliot, Carla aufzuheitern, hat jedoch weit weniger Erfolg als J.D. mit Turk. In der Klinik lässt Dr. Kelso sich von Cox anstacheln, wieder einmal selbst einen Patienten zu behandeln - nach Jahrzehnten als Klinikleiter. Allerdings stößt er dabei auf eine nicht gerade einfache Patientin ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen