Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Begegnung mit dem Tod

DisneyStaffel 4Folge 4
Meine Begegnung mit dem Tod

Meine Begegnung mit dem TodJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 4: Meine Begegnung mit dem Tod

21 Min.

In einer von Dr. Cox' berüchtigten Ansprachen vor den neuen Assistenten macht er ihnen klar, dass jeder Arzt früher oder später einen Patienten aus Fahrlässigkeit umbringen wird. Dies beeindruckt ausgerechnet J.D. so sehr, dass er bei jeder Behandlung damit rechnet, einen verheerenden Fehler zu machen. Fortan ist er nicht mehr in der Lage, selbst einfachste Entscheidungen zu treffen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen