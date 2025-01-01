Scrubs - Die Anfänger
Folge 4: Meine Begegnung mit dem Tod
21 Min.
In einer von Dr. Cox' berüchtigten Ansprachen vor den neuen Assistenten macht er ihnen klar, dass jeder Arzt früher oder später einen Patienten aus Fahrlässigkeit umbringen wird. Dies beeindruckt ausgerechnet J.D. so sehr, dass er bei jeder Behandlung damit rechnet, einen verheerenden Fehler zu machen. Fortan ist er nicht mehr in der Lage, selbst einfachste Entscheidungen zu treffen.
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
