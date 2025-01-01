Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

DisneyStaffel 4Folge 9
Folge 9: Mein Spiel mit dem Feuer

21 Min.Ab 6

Neena, die Tochter von J.D.s neuem Patienten, ist ausgerechnet eine gefürchtete, auf Kunstfehler spezialisierte Anwältin. Natürlich bekommt J.D. das große Nervenflattern, da er garantiert auf der Anklagebank landen wird, wenn Neenas Vater nur das Geringste passiert. Aber Neena beginnt mit ihm zu flirten - um ihn bereits vor der Operation unter ihre Kontrolle zu bekommen. Damit erreicht sie allerdings nur, dass J.D. umso nervöser wird, je näher der OP-Termin rückt.

Disney
