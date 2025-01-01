Scrubs - Die Anfänger
Folge 19: Mein Kuchen
21 Min.Ab 6
Molly kommt auf einen Kurzbesuch an ihre alte Wirkungsstätte, das "Sacred Heart". Besonders für J.D. ist dies ein erfreuliches Wiedersehen. Denn da Kylie ihn noch immer nicht ans "Eingemachte" lässt, verfällt er der Idee, Molly zu verführen. Währenddessen bekommt Dr. Cox Angst um seinen Porsche. Um den hat er nämlich gewettet, dass der Hausmeister es nicht schafft, bei Elliot zu landen. Die jedoch scheint den Annäherungsversuchen erschreckenderweise nicht abgeneigt ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
