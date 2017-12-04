Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.12.2017 - Doris Schretzmayer

PULS 4Staffel 4Folge 10vom 04.12.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.12.2017 - Doris Schretzmayer

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.12.2017 - Doris SchretzmayerJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 10: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 04.12.2017 - Doris Schretzmayer

45 Min.Folge vom 04.12.2017Ab 6

Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band - in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" dreht sich alles um die Reinform des Humors, den Witz. In dieser Folge nimmt Doris Schretzmayer beim Witze-Stammtisch auf PULS 4 platz.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen