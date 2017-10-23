Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.10.2017 - Gebrüder Moped

PULS 4Staffel 4Folge 3vom 23.10.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.10.2017 - Gebrüder Moped

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.10.2017 - Gebrüder MopedJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 3: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.10.2017 - Gebrüder Moped

46 Min.Folge vom 23.10.2017Ab 6

Diesmal bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Gebrüder Moped sind zu Gast und es wird "Sehr witzig!?". Und eine Person am Witze-Stammtisch läuft dabei zur Höchstform auf. Gemeint ist die schärfste Klinge Österreichs: Lydia Prenner-Kasper. Da müssen dann schon mal alle anderen zusammenhalten um ihr die Stirn bieten zu können.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen