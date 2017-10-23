Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.10.2017 - Gebrüder MopedJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 3: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 23.10.2017 - Gebrüder Moped
46 Min.Folge vom 23.10.2017Ab 6
Diesmal bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Gebrüder Moped sind zu Gast und es wird "Sehr witzig!?". Und eine Person am Witze-Stammtisch läuft dabei zur Höchstform auf. Gemeint ist die schärfste Klinge Österreichs: Lydia Prenner-Kasper. Da müssen dann schon mal alle anderen zusammenhalten um ihr die Stirn bieten zu können.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4