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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.01.2018 - Rudi Roubinek

PULS 4Staffel 4Folge 11vom 08.01.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.01.2018 - Rudi Roubinek

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Sehr witzig!?

Folge 11: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.01.2018 - Rudi Roubinek

45 Min.Folge vom 08.01.2018Ab 6

Rudi Roubinek gehen auch beim 3. Besuch am Witzestammtisch nicht die Pointen aus. Sehr Witzig!? – Jeden Montag ab 20:15 Uhr auf PULS 4.

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