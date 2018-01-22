Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 22.01.2018 - Alexander GoebelJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 13: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 22.01.2018 - Alexander Goebel
46 Min.Folge vom 22.01.2018Ab 6
"Sehr witzig!? - Der Witze Stammtisch" mit Harry Prünster, Lydia Prenner-Kasper und Gery Seidl bringt österreichischen Witz, Schmäh und Gemütlichkeit direkt in die Wohnzimmer.
Sehr witzig!?
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
