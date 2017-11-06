Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.11.2017 - Adriana ZartlJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.11.2017 - Adriana Zartl
Folge vom 06.11.2017
Schauspielerin Adriana Zartl sorgt gemeinsam mit Lydia Prenner-Kasper für Frauenpower bei "Sehr witzig!?" auf PULS 4. Harry Prünster freut sich über das Wiedersehen mit seiner ehemaligen Kollegin.
