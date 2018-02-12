Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.02.2018 - Franz SuhradaJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 16: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 12.02.2018 - Franz Suhrada
45 Min.Ab 6
Franz Suhrada hat nicht nur das Talent zu Schauspielern, nein... er legt beim Witze-Stammtisch auf PULS 4 auch so einige Schenkelklopfer hin.
