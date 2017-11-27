Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.11.2017 - Barbara Kaudelka

PULS 4Staffel 4Folge 8vom 27.11.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.11.2017 - Barbara Kaudelka

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.11.2017 - Barbara KaudelkaJetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 8: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 27.11.2017 - Barbara Kaudelka

46 Min.Folge vom 27.11.2017Ab 6

Schauspielerin Barbara Kaudelka ist nicht nur schön, sondern hat auch ordentlich Talent! Zum Beispiel im Witze erzählen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen