Friend ohne benefits

Folge 11: Friend ohne benefits

7 Min.Ab 6

In einer Bar lernt Lucie den attraktiven Jaimie kennen. Sie hält ihn auf Abstand, da sie sich nicht binden möchte. Erst als Lucie frustriert feststellt, dass gute Männer nicht auf Bäumen wachsen, denkt sie über Jamie als festen Partner nach. Leider gibt es da noch eine andere Frau, die sich um ihn bemüht.

