Singles' Diaries
Folge 15: Hör auf dein Herz
6 Min.Ab 6
Felix turbulentes Date hat nicht nur seine Chancen bei Maria aufs Eis gelegt, sondern auch der Freundschaft mit Amid einen Knacks versetzt. Felix hadert mit sich, ob er sich bei Maria melden soll - als plötzlich überraschender Besuch vor der Tür steht.
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2018
