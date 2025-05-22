Singles' Diaries
Folge 6: Männer sind wie Erdbeeren
5 Min.Ab 6
Bei dem Versuch ihr Beuteschema zu ändern nimmt Maria von den selbstverliebten Schönlingen abstand. Doch mit alten Mustern zu brechen ist gar nicht so leicht. Erst recht nicht als ihr ein besonders charmantes Exemplar begegnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Singles' Diaries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn