Singles' Diaries

JoynStaffel 1Folge 6
Folge 6: Männer sind wie Erdbeeren

5 Min.Ab 6

Bei dem Versuch ihr Beuteschema zu ändern nimmt Maria von den selbstverliebten Schönlingen abstand. Doch mit alten Mustern zu brechen ist gar nicht so leicht. Erst recht nicht als ihr ein besonders charmantes Exemplar begegnet.

