Eine Frau für immer?

Folge 2: Eine Frau für immer?

6 Min.Ab 6

Amid liebt die Frauen und die Frauen lieben ihn. Der gutaussehende Frauenschwarm genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. Wenn da nicht seine dominante arabische Mutter wäre, die sich eine Schwiegertochter und Enkelkinder wünscht.

