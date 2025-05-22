Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 16: Einer zu viel

7 Min.Ab 6

Maria geht Amid nicht mehr aus dem Kopf. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlt er sich zu einer Frau hingezogen. Tasmin ermutigt ihn, zu seinen Gefühlen zu stehen. Doch sich zu öffnen birgt auch Gefahren. Amid ist hin und her gerissen.

