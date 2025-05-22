Zum Inhalt springenBarrierefrei
Singles' Diaries

JoynStaffel 1Folge 14
Singles' Diaries

Folge 14: Er hat mich weggedrückt!

7 Min.Ab 6

Lucie wird langsam bewusst, dass auch das aufregendste Single-Leben nach einiger Zeit langweilig wird. Die Erinnerungen an die guten Tage mit Felix kehren zurück. Ein Besuch bei ihm endet anders, als Lucie erwartet.

