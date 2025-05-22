Singles' Diaries
Folge 14: Er hat mich weggedrückt!
7 Min.Ab 6
Lucie wird langsam bewusst, dass auch das aufregendste Single-Leben nach einiger Zeit langweilig wird. Die Erinnerungen an die guten Tage mit Felix kehren zurück. Ein Besuch bei ihm endet anders, als Lucie erwartet.
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn