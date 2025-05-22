Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein 98-Prozent-Match

Folge 9: Ein 98-Prozent-Match

5 Min.Ab 6

Caro findet in ihrer neuen Mitbewohnerin Lucie nicht nur eine neue Freundin, sondern auch eine Beraterin in Sachen Online-Dating. Sie finden schnell ein vielversprechendes Match für Caro. Doch nach anfänglichen Euphorie holt Caro die Realität ein, denn bei dem jungen Mann scheint einiges im Argen zu liegen.

