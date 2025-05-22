Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Singles' Diaries

Zu perfekt, um wahr zu sein

JoynStaffel 1Folge 13
Zu perfekt, um wahr zu sein

Zu perfekt, um wahr zu seinJetzt kostenlos streamen

Singles' Diaries

Folge 13: Zu perfekt, um wahr zu sein

6 Min.Ab 6

Caro schwebt im 7. Himmel: Ihr Online Date Hjalmar scheint das perfekte Match zu sein: Er ist gebildet, charmant und wünscht sich eine Familie. Bei einem romantischen Restaurant Besuch erfährt Caro ein Detail, dass sie zu einer Entscheidung zwingt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Singles' Diaries
Joyn
Singles' Diaries

Singles' Diaries

Alle 1 Staffeln und Folgen