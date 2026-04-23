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SK Kölsch

Ruhe in Frieden

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 23.04.2026
Ruhe in Frieden

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Folge 2: Ruhe in Frieden

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Der Mord an der Geschäftsführerin des Nobelpuffs "Casablanca", Agnes Storch, lässt Jupp auf den Ausbruch eines Zuhälterkrieges schließen. Er kennt sich in dem Milieu aus, denn dort hat er einst als junger Streifenpolizist angefangen. Ein belgisches Fähnchen im Dekolletee der Toten ist der erste Hinweis darauf, zwischen welchen Fronten dieser Krieg tobt - zwischen Belgien und Köln ...

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